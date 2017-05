Dudamel: “Mi equipo ha dado una demostración de madurez”

El director técnico de la selección nacional alabó el rendimiento de sus pupilos en un nuevo triunfo alcanzado en el Mundial

La Fuerza Vinotinto sub-20 efectuó una soberbia presentación este martes, al golear 7-0 a Vanuatu y clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo FIFA en la República de Corea 2017, faltando un partido por disputar en la fase de grupos. El seleccionador nacional Rafael Dudamel alabó la madurez y el nivel mostrado en la segunda victoria seguida en la cita mundialista.

“Se presentaba un partido de mucho riesgo, veníamos de ganarle a Alemania y mi principal atención era mantener a los jugadores atentos, enfocados. Después de ganarle a Alemania, la emoción te puede jugar una mala pasada y no podía permitir que mis jugadores creyeran que el partido contra Vanuatu ya estaba ganado antes de jugarlo”, acotó el timonel nacido en el estado Yaracuy en la conferencia de prensa luego del compromiso, en el Estadio de la Copa del Mundo de Daejeon.

Para Dudamel, el lauro contra la divisa oceánica tiene un gran significado para la plantilla. “Es cierto que Vanuatu había perdido su primer partido contra México, pero encontré muchas virtudes en ese rival, virtudes que quizás mis jugadores no vieron por la emoción de haberle ganado a Alemania. El triunfo de hoy es producto del respeto, humildad, la grandeza que han tenido mis jugadores para enfrentar a un digno rival; mi equipo ha dado una demostración de madurez, ambición y sobre todo, de enfoque”, argumentó.

El estratega del conjunto criollo reveló cuales fueron las claves para imponerse ante una escuadra que hizo frente en la primera parte. “La frescura del rival en los primeros 45 minutos les permitía resolver nuestro juego ofensivo, mantuvimos la intensidad, la presión alta y mejoramos la intensidad en el juego en campo contrario, no siendo tan directo y desde la posesión encontrar mejores espacios. El resultado final es consecuencia de un trabajo mancomunado, de un trabajo colectivo impecable, donde todos se mantuvieron muy serios durante los 90 minutos”, comentó.

Dudamel aprovechó para opinar sobre el estado físico de los volantes Peñaranda y Soteldo, piezas claves en el accionar del equipo en el par de choques afrontados hasta los momentos.

“Va a terminar el torneo y (Adalberto) Peñaranda ni (Yeferson) Soteldo van a llegar a su máximo nivel, solamente con un buen acondicionamiento físico lo van a poder lograr y no tenemos los tiempos para poder llevarlo a cabo. La característica del rival me permitió alternarlos, iniciando con Adalberto, quien físicamente es el que necesita más fondo, teniendo de recambio a Yeferson y todo el partido se dio como me lo había jugado mentalmente”, aseveró.

El timonel de la selección sub-20 destacó el rendimiento mostrado por sus dirigidos, que ha marcado nueve tantos en total en los dos cotejos, sostiene el pórtico inmaculado y se convirtió en la primera escuadra en clasificar a la próxima fase de la competición.

“El equipo va creciendo individual y colectivamente, y al verlos felices a ellos, siento gran satisfacción, siempre quiero ganar, siempre quiero que mis jugadores sientan el deseo de ganar, mi principal labor como seleccionador de la categoría sub-20 es potenciar a cada uno de ellos y después hacerlos jugar colectivamente bien. Cuando algún jugador esta fuera del once inicial, no está feliz, pero yo tengo que pensar más en el equipo”, manifestó.

Asimismo, Rafael Dudamel se mostró feliz por el gol convertido desde el punto penal por Wuilker Fariñez, quien se convirtió en el primer arquero en sellar una anotación en una Copa del Mundo FIFA sub-20.

“Recuerdo hace muchos meses cuando le dije a Wuilker (Fariñez) que no te tome nada desprevenido, ellos quieren hacer historia y yo quiero hacer que ellos sean inolvidables. Nunca vi en mi vida un arquero con unas condiciones tan grandes como Fariñez, lo admiro y disfruto de cada uno de sus días en el trabajo; era un buen momento para sorprender, la atención de él y de todos, es un mensaje para toda la selección, de que cada día tienen que sentirse capaces de hacer cosas extraordinarias y que no tenemos techo en nuestra vida, en nuestra carrera”, finalizó.

Fuente: Prensa Selección Vinotinto Sub-20

Autor: Fuerza Vinotinto