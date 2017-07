Dudamel: “En San Cristóbal, la Fuerza Vinotinto será más local que nunca”

El estratega está contento por el retorno de la selección nacional a Pueblo Nuevo, luego de cuatro años

Este sábado, el seleccionador nacional Rafael Dudamel se trasladó a la ciudad de San Cristóbal para realizar una visita al Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo previo al cotejo correspondiente a la jornada 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo FIFA Rusia 2018, en que Venezuela será local ante Colombia. En el escenario de la capital tachirense, el estratega se presentó en una rueda de prensa para los medios de comunicación nacionales e internacionales, en la que declaró acerca de la actualidad de la Fuerza Vinotinto absoluta.

“La ciudad de San Cristóbal, al igual que Mérida y Maturín, son plazas futboleras. En ambas nos hemos sentido locales y sé que en acá, en el partido ante Colombia el 31 de agosto, no será la excepción y estoy seguro que en el Templo Sagrado del fútbol venezolano, la Fuerza Vinotinto será más local que nunca; por eso felicito al Deportivo Táchira por el apoyo brindado y estamos convencidos de que este es el momento idóneo para venir a San Cristóbal”, manifestó el director técnico de la selección nacional, respecto a la elección de la ciudad andina como sede del compromiso contra el combinado neogranadino.

Dudamel opinó que factor fue decisivo en lo deportivo para jugar el desafío en el estado Táchira. “Me sedujo el ambiente que San Cristóbal brinda en cada compromiso, el resto lo manejan los directivos, pero nosotros queremos que por dónde pase la Fuerza Vinotinto, algo quede, no solo para la ciudad, sino para los equipos que hacen vida allí. En las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022 no habrá tanta rotación, ojalá podamos establecer Pueblo Nuevo como nuestra casa, porque la afición del estado Táchira no es caprichosa, es ganadora, esa es la que más nos gusta, es la que necesitamos”, aseveró.

El timonel del elenco criollo también dio su punto de vista acerca de la actualidad de los seleccionados. “Cada caso hay que manejarlo de manera muy especial. No puedo negar que me intranquiliza que los jugadores, en este momento, estén cambiando de clubes, pero es el momento, más preocupante sería si fuese en diciembre o en otra época del año; si se va a dar, que se dé en este momento, pero cuando hablo con Salomón Rondón y veo noticias de él en el seguimiento que hacemos sobre todos, hoy está de pretemporada, está trabajando y eso me da tranquilidad”, reveló.

“Luego debo entender que las transferencias forman parte del negocio, del juego, del fútbol, y por más que uno no quiera, tiene que aceptarlas y respetarlas y cuando digo analizar cada caso de manera muy especial, tengo que entrar a revisar la carrera de Salomón; él no cambia de equipo cada seis meses ni cada año, ha llevado una carrera muy estable, de evolución, de etapa en etapa, de consolidación y hoy es un jugador consagrado a nivel mundial. El West Bromwich Albion lo coloca de manera transferible y ya el Newcastle United lo pretende, un equipo que dirige Rafael Benítez, uno de los mejores técnicos del mundo, eso me da tranquilidad, pues nuestro universo de futbolistas no es tener cuatro o cinco de primerísimo nivel por posición; entonces porque hoy esté en el listado de transferibles y vaya a cambiar de equipo, Salomón descartado, ¡No puedo! es un lujo que nosotros no estamos para darnos y también está claro que en nuestro pasado más reciente, en el partido contra Chile, Rondón venía de una sequía goleadora y la rompió con nosotros, es nuestro segundo capitán, demostró su compromiso total terminando su liga y yendo a Estados Unidos a jugar contra Ecuador y Estados Unidos. Ahí es donde tú ves y valoras estas cosas y tiene que estar sí o sí”, prosiguió sobre el artillero venezolano.

“También veo informaciones del Málaga, que están de pretemporada, Mikel Villanueva que se queda o se va, así hay algún otro, pero están de pretemporada y ya eso es ganancia para nosotros. Lo ideal es que cuando arranque La Liga, ya estén de inicialistas, pero el hecho que estén teniendo el espacio para realizar el acondicionamiento físico previo a la temporada oficial, están teniendo también una gran oportunidad para demostrarle a su técnico de turno que quieren quedarse en ese lugar. Así que estoy muy tranquilo, teniendo atención con Adalberto Peñaranda y su evolución a la lesión para ver si puede llegar a estar, porque está recién operado, se está recuperando, hoy no tiene club y por ahí pudiera ser el que más se nos aleja de esta doble jornada, pero ya sabemos que cuando lo necesitamos y lo queremos traer, sabemos lo que nos aporta; hay que estar muy pendientes, muy analíticos, pero llegará el momento de sacar con pinzas a los mejores”, agregó.

Asimismo, el oriundo del estado Yaracuy afirmó que los jugadores que lograron el subcampeonato en la Copa del Mundo FIFA República de Corea 2017, serán manejados con prudencia. “Nuestros guerreros sub-20 no serán la base para las próximas Eliminatorias, pero sí serán un complemento a lo que ya tenemos, que son jóvenes y buenos, pero sería una irresponsabilidad de mi parte, decir que la base de nuestro juego recaerá en ellos. Tendremos un periodo de tiempo para ir brindando la oportunidad a nuestros muchachos Sub-20, pero todavía continúan en su proceso”, comentó.

Dudamel aprovechó de expresarse sobre el ex capitán de la Fuerza Vinotinto. “Sí hemos analizado que Juan Arango sea parte de la próxima convocatoria y sea su retiro de la selección nacional, pero no pienso en incluir a Arango para que juegue 20 minutos, buscamos que sea un jugador importante que nos pueda aportar. Tenemos aún unas semanas para definir la convocatoria y definir si vamos a contar con Juan”, acotó.

Para el seleccionador nacional, es clave cerrar con el pie derecho este premundial, pensando en el próximo reto del cuadro criollo. “Más que un sueño, Qatar 2022 se ha convertido en una obsesión, no pienso en otra cosa que no sea en las próximas Eliminatorias, hemos crecido demasiado a nivel de estructura, pero también nos falta muchísimo por mejorar. Un Centro Nacional de Alto Rendimiento como el nuestro en la Isla de Margarita, pocas selecciones en el mundo la tienen, es una muestra del progreso, pero también nos falta muchísimo por mejorar y tomando el ejemplo de los más grandes del mundo, sabemos que estamos transitando por el camino correcto”, aseguró.

El técnico de la Fuerza Vinotinto anunció que en los próximos días habrá una concentración mixta. “El 31 de julio iniciará un módulo de trabajo con más de 40 jugadores nacidos entre los años 1999, 2000 y 2001 más los jugadores de la selección absoluta del torneo local. Serán 70 personas entre futbolistas e integrantes del cuerpo técnico”, concluyó.

Tras finalizar la conferencia de prensa, Rafael Dudamel, junto a directivos, realizó un recorrido por las instalaciones del Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de San Cristóbal, en el que observó el estado de los camerinos, la cancha y otros sectores del escenario tachirense, que albergará el encuentro ante Colombia el 31 de agosto.

Fuente: Prensa Selección Vinotinto

Autor: Fuerza Vinotinto