El deporte internacional se llena de Vinotinto

Los criollos participarán en fútbol, béisbol, boxeo y baloncesto durante estos días de descanso

Este fin de semana los deportistas venezolanos participarán en diversas competencias deportivas, con variedad de disciplinas en el ámbito internacional. Serán tres días de emoción y acción, en los que destacan los siguientes eventos:

Baloncesto

El conjunto Guaros de Lara sigue en la defensa de su título de la Liga de las Américas e inicia el Final 4, instancia decisiva del campeonato. Esta parte de la competencia se realizará en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, estado Lara.

Los crepusculares enfrentarán a Leones de Ponce (Puerto Rico) en el primer partido, a disputarse a partir de las 7:30 pm. En caso de conseguir la victoria, enfrentarán el sábado al ganador de la otra llave, integrada por Fuerza Regia (México) y Bahía Básket (Argentina), en la final. Si no consiguen ganar, se medirán ante el perdedor de la llave contraria, por el tercer lugar de la justa internacional.

Béisbol

La selección nacional de Venezuela continúa su andar por el Clásico Mundial de Béisbol 2017, en donde no han conseguido los resultados esperados por los aficionados ni por los propios integrantes del equipo. Los dirigidos por Omar Vizquel deberán esperar por el resultado del partido entre Estados Unidos y Puerto Rico, en el que deben ligar por los boricuas, para tener oportunidades de forzar un juego de desempate.

De igual manera, los criollos tienen la obligación de conseguir un resultado positivo este sábado ante el propio equipo de puertorriqueño, a partir de las 3:30 pm, para lavar la cara y despedirse de la competencia de la mejor manera.

Boxeo

Los Caciques de Venezuela participan en la VII Serie Mundial de Boxeo y este viernes serán anfitriones de Domadores de Cuba, en la séptima semana de competencia. El Domo José María Vargas será la sede de las batallas que se disputarán a partir de las 7 pm.

El equipo venezolano que enfrentará a los cubanos, está conformado por el medallista Olímpico Yoel Finol (52 kilos), Luis Cabrera (60 kg), el capitán Gabriel Maestre (69 kg), Albert Ramírez (81 kg) y Cosmes Dos Santos (+91 kg). Ellos serán los encargados de conseguir los puntos para Venezuela, ante el actual campeón del evento.

Fútbol Internacional

La Vinotinto Sub-17 jugará su último partido del Sudamericano, ante el combinado de Ecuador, este domingo a las 4:45 pm. El seleccionado juvenil de Venezuela sigue teniendo opciones matemáticas de clasificar al Mundial, aunque no depende solo de sí mismo.

Las posibilidades pasan por lograr una victoria ante el cuadro meridional, ligar que Colombia pierda y mirar el diferencial de goles luego de ambos partidos. Actualmente, la selección nacional tiene 1 punto y el gol average en -7. Por su parte, el cuadro cafetero tiene 4 unidades y -3 en el promedio de anotaciones.

Fútbol Europeo

En España, el primero en salir a la cancha puede ser Christian Santos, cuando el Deportivo Alavés juegue el derby vasco ante la Real Sociedad, en Mendizorrotza, el sábado a la 1:30pm. Luego el domingo, a las 7:00 am, puede haber duelos de venezolanos, cuando el CD Leganés de Darwin Machís reciba la visita del Málaga de Roberto Rosales, Juan Pablo Añor (quien ya se está recuperado de su lesión), Adalberto Peñaranda y Mikel Villanueva.

En Inglaterra, Salomón Rondón y su West Bromwich Albion enfrentan a uno de los equipos grandes de la Premier League, con lo es el Arsenal. El partido se disputará en The Hawthorns, el sábado a las 8:30 am. En Portugal, Fernando Aristeguieta buscará reencontrarse con el gol, cuando Nacional se mida ante el Sporting de Lisboa, el sábado a las 2:15 pm. Por su parte, Tomás Rincón buscará ver minutos de juego cuando la Juventus se vea las caras con la Sampdoria, el domingo a las 10 am.

Por: Gabriel Rivera

Autor: Fuerza Vinotinto