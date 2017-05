¿Qué se sabe del Atentado en Manchester?

El cierre del concierto de la cantante norteamericana Ariana Grande fue el escenario del más reciente atentado del Daesh. Hubo, al menos 22 muertos y 52 heridos luego de la explosión de un cinturón en la zona exterior del Manchester Arena.

A las 10:23 p.m. (hora local) se escuchó el estruendo del artefacto explosivo. Miles de personas corrieron desesperadamente para salir del recinto con capacidad para al menos 21.000 espectadores. El concierto en su mayoría era atendido por niños y adolescentes seguidores de Grande, además de padres y acompañantes.

Saffie-Rose Rousso, ocho años murió en el Atentado de Manchester.

La explosión se produjo en el extremo contrario al escenario, justo en la salida que da a la estación del metro de Victoria, hasta ahora, dos jóvenes británicas fueron identificadas, una niña de ocho años y una mujer de 18 años.

Varias personas continúan buscando a sus seres queridos, así como muchos niños y jóvenes aún permanecen en hoteles cercanos a la zona, esperando encontrar a sus familias mientras aún están en estado de shock tras el ataque terrorista.

240 llamadas de emergencia y se movilizaron 60 ambulancias y 400 agentes durante la noche del 22 de mayo en el Manchester Arena.

Las líneas de servicio subterráneo cercanas a la estación Victoria permanecen cerradas. Las fuerzas de seguridad buscaron exhaustivamente cualquier otro explosivo, pero hasta ahora no encontraron algún artefacto positivo.

Tanto la organización del concierto como la intérprete se pronunciaron lamentando los hechos que hasta ahora cobraron 22 vidas.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017