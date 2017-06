Cuatro leyendas del Táchira que tienes que conocer

En el estado Táchira, Lolita Robles de Mora marcó la literatura con relatos de terror entre estas montañas de los Andes basadas en experiencias reales

En el estado Táchira, Lolita Robles de Mora marcó la literatura con relatos de terror entre estas montañas de los Andes. Robles, una escritora española, que tras sufrir un terrible accidente se dedicó a crear un legado cultural con historias basadas en hechos reales.

Lolita Robles construyó mitos que durante los años perduraron y tomaron cada vez más misticismo.

Cada historia de terror sucede en algún poblado del Táchira, en sitios muy frecuentados. Pero, también, algo curioso ocurrió desde que se publicaron las leyendas: ciertos lugares se convirtieron en íconos y comenzaron a hacerse turísticos por las historias.

¡Hoy te llevaremos a través de estos sitios misteriosos en Las Leyendas del Táchira!

1.La casa detrás del Hotel Tamá

Si eres de San Cristóbal, probablemente sabes de esta casa y los hechos ocurridos aquí. Si no, debes conocer que este sector llamado Pirineos se encuentra cercano a una montaña de la capital andina conocida como “La Zeta”.

Además la casa misteriosa está detrás del Hotel Tamá, una edificación que ha permanecido abandonada por años.

¿Cuál es la leyenda tras esta casa?

Según cuenta la leyenda, nadie ha podido vivir en esa casa desde un terrible asesinato propiciado por el padre de una familia. Vecinos afirman que los sollozos y gritos oídos durante toda la noche no permiten que nadie habite esa vivienda.

Además la leyenda dice que se ve movimiento por las ventanas y que los gritos pertenecen a los espíritus de las víctimas que claman la justicia o del victimario que pena en esa casa

2. El Descabezado del Seminario

La Universidad Católica del Táchira es una ícono de la región. En 1962 fue fundada como un seminario de formación. Precisamente allí, se desarrolla otra de las historias de Lolita Robles, en el que se cuenta sobre la aparición de un seminarista sin cabeza en los pasillos de la institución.

“Yo también he sentido esa sensación de que alguien está a mi lado, es más, he sentido la respiración y los pasos. He visto al seminarista leyendo y paseando por los pasillos.

Semanas después al salir de una práctica de Biología, mi amigo me pidió que lo esperara, le dije: Voy saliendo, te espero en la puerta.

Caminé por el pasillo del primer piso, bajé las escaleras y al llegar al descanso me paralicé “

3.La Cueva de los Santos

Rubio se encuentra al oeste del estado Táchira, es un bucólico poblado que mantiene esa reminiscencia de los Andes del siglo XX.

Sus tierras frías y distantes calles cuentan historias importantes de la Campaña Admirable, sin embargo, fue también escenario de las leyendas del Táchira.

Exactamente, Las Cuevas de los Santos en Rubio inspiraron este mito. Estas cuevas quedan algo retiradas del poblado, pero suelen ser frecuentadas por turistas por tener una entrada complicada pero relativamente accesible.

4.¡Falta uno …!

San Juan de Colón es una perlita del Táchira, sus palmera y escondites verdosos hacen de este poblado un sitio muy turístico. Es la cuarta localidad más poblada del estado y precisamente, aquí transcurre una de las leyendas más populares de Lolita Robles “Falta uno..”

“¡Si van para Colón, súbanse !

Ninguno se movió. Todos decían:

– Falta uno …

– ¡ Falta uno…!

Pablo perdió la paciencia, les gritó:

– ¡ Si falta uno, mañana paso a buscarlos …! Y arrancó el camión…”

El relato cuenta la experiencia de un hombre que se cruza con tres jóvenes y cómo esto se relaciona con un accidente cuatro personas resultaron carbonizadas.

“Debajo del puente, al mover una piedra, encontraron una mano que le dieron cristiana sepultura, sin embargo el cuerpo del joven no apareció”

Fuente: Tochadas.net

Autor: Katiusa Casanova