Claudia Prieto: “Los sueños son más grandes que las pesadillas”

1.¿Cuándo comenzó Claudia Prieto a soñar con la música?

C.P: La música siempre ha sido tan importante, mágica y fundamental en mi vida, que no recuerdo cuando comencé a soñar con ella. Desde muy pequeña quedaba hipnotizada jugueteando con instrumentos, creando melodías o mirando videoclips o conciertos que estuvieran dando en la tele.

Siempre he sentido que es mi camino, o incluso más que camino, podría decir que es mi idioma.

Por supuesto, toda esta pasión que se me salía por los poros con la música, mi familia la miró desde que estaba muy pequeña. Gracias a Dios, ellos me inscribieron en clases de piano y canto, sin entender la trascendencia que todo esto tenía para mi en ese momento y hasta ahora.

“Los sueños son más grandes que las pesadillas”.

2.¿Cómo fue ese proceso de materializar la carrera musical?

C.P: Es un camino hermosamente complicado. Ser artista independiente requiere una fuerza integral. Tienes que masterizar muchos ángulos del negocio de la música sin perder el foco en lo que realmente sueñas.

Al principio no sabes ni cómo empezar, pero la intuición te va guiando, las canciones van encontrando su propio camino, la pasión por vivir de la música te van motivando a hacer conexiones, innovar, conocer personas que te van abriendo puertas y cuando te das cuenta, ya has recorrido un largo camino, ya tienes personas que creen en ti. Por supuesto, muchas veces me han dicho que no y muchas veces me han dicho que si, pero lo importante es siempre seguir intentándolo y siempre seguir soñando. Los sueños son más grandes que las pesadillas.

“Al principio no sabes ni cómo empezar, pero la intuición te va guiando, las canciones van encontrando su propio camino, la pasión por vivir de la música te van motivando

3.¿Cuál ha sido la lección más importante de este camino recorrido hasta la nominación al Grammy?

C.P: La importancia de amar el proceso, yo suelo tener una personalidad un poco impaciente, pero como me dijo Jorge Drexler en febrero de este año cuando tuve la oportunidad de abrir su concierto acá en Miami, “hay que disfrutar el camino”. Y ese es el secreto.

Disfrutar cada pequeño paso. Desde que compones la primera canción, hasta que te nominan en los Grammys. Todos tienen su importancia y valor y merecen ser caminados con el detenimiento necesario para disfrutarlos. Este un trabajo en el que dejas le ver tu alma a todo el mundo, y debes aprender a enseñar el alma con gratitud.

“Es un sueño hecho realidad, un logro que trabajé muchísimo con mi equipo”

4.¿Qué significa esta nominación al Grammy para ti?

C.P: Es un sueño hecho realidad, un logro que trabajé muchísimo con mi equipo. Gracias a toda la exposición de estos maravillosos premios, he recibido en pocos días una abrumadora cantidad de propuestas, por eso creo que es el comienzo de algo muy grande que se deja ver desde el futuro. Yo siempre seguiré escribiendo y la música siempre va a ser todo para mi.

5.¿Qué ha sido clave para alcanzar este momento en tu carrera?

C.P: Un conjunto de muchas causalidades. En primer lugar, todo el apoyo que me ha dado mi familia ha sido fundamental, en especial, mi papá y mi mamá.

En segundo lugar, conocer a mi admirado y super productor Juan Carlos Pérez Soto, él llevó mis canciones a su mejor version en mi disco “Compositores”, y luego, se fueron sumando personas y sucesos, brindándome del mejor escenario posible para que se haya vuelto realidad.

6.Como venezolana ¿Qué sientes al representar a tu país en estos premios?

C.P: Me llena de un gran orgullo, me siento muy feliz no solo de ser una causa de alegría para mi golpeado y amado país, si no también de poder inspirar jóvenes, porque así como ellos, una vez yo también estuve allá. He recorrido un largo camino, pero he estado en sus zapatos. Solo les puedo decir que no dejen nunca de luchar por sus sueños, por más difíciles que sean

Te interesará: Venezolano en el equipo ganador del Nobel de Medicina 2018

7.¿Vale la pena soñar, Claudia?

C.P: Sin sueños, solo habrían pesadillas. Los sueños sacan lo mejor de nosotros, la fuerza más vital que tenemos en el corazón. Creo fielmente que si vale la pena, y que por más dificultosa o complicada que sea una situación, no pares nunca de soñar que puedes lograr lo que sea siempre.

8.¿Qué mensaje darías a los Venezolanos luego de recibir esta nominación?

Aún hay razones para sonreír. Aunque estemos regados por el mundo, todos estamos dando la talla y representando nuestra hermosa cultura, nuestra calidez característica y dejando en alto nuestra bandera. Ah, y P.D.: que si se encuentran a maduro por la calle, mínimo tírenle otro mango… mínimo.