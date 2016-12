Carrie Fisher deja un legado más allá de la princesa Leia

Este martes Carrie Fisher falleció por problemas cardíacos en la ciudad de Los Ángeles, según anunció el portavoz de la familia a Entertainment Weekly y People el deceso se produjo en horas de la mañana a pesar de la estabilidad de quien dió vida a la princesa Leia.

El pasado 23 de diciembre, la actriz estadounidense sufrió un infarto mientras volaba con destino a Los Ángeles, desde ese día el mundo mantuvo sus ojos en quien el ícono y heroína de Star Wars que apareció en cuatro de las siete películas de la saga.

Thank you @HamillHimself for your words, for saying what I feel but am not capable to put into words myself!Love you Carrie, love you Mark❤️ pic.twitter.com/nZJabzSI8i

— MarkHamill&Friends💔 (@HamillFriends) 28 de diciembre de 2016