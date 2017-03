Estas son 4 bandas sonoras que hicieron historia

¡Pendiente que te traemos cuatro de esas bandas sonoras que han hecho historia!

Si algo hace inolvidable a una película es la integración de una buena historia, actuación, guión, dirección y finalmente el arreglo final como lo es una banda sonora.

El mundo del séptimo arte ha contado con grandes maestros del sonido como Ennio Morricone, John Williams, Max Steiner, Hans Zimmer, Howard Shore, Alan Silvestri y otros grandes maestros. ¡Pendiente que te traemos cuatro bandas sonoras que han hecho historia!

1- Star Wars de John Williams

Sin duda alguna, John Williams es una de las mentes más brillante a nivel de composición musical. El tema y la banda sonora para Star Wars ha sido una de las más reconocidas, tan sólo escuchar el intro de The Main Theme nos llevará al universo de la cinta galáctica.

Eso sí, esta no es la única obra que Williams ha creado. Tiburón, E. T.: El extraterrestre, Superman, Indiana Jones, Parque Jurásico, La lista de Schindler, Memorias de una geisha, Harry Potter y otras más han sido conocidas por ser obras de arte.

2- El Señor de los Anillos- Howard Shore

La trilogía cinematográfica de Peter Jackson basada en la historia de J.R.R.Tolkien posee una de las bandas sonoras más admiradas. Desde la apertura en “El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo” se vislumbra como una pieza brillante del maestro canadiense Howard Shore.

¿Ya la conoces?

3-. Cinema Paradiso de Ennio Morricone

En 1988 el cine italiano estrenó Cinema Paradiso (Cinema Paraíso). La historia de Giuseppe Tornatore, es un drama sobre la Italia de la posguerra y también ha sido descrita como una declaración de amor al séptimo arte.

La banda sonora del maestro Ennio Morricone fue merecedora de un premio Bafta en 1991.

Además de Cinema Paradiso, Morricone compuso Once Upon a Time in América, 1900,La Misión, Los intocables de Eliott Nessm, The Hateful Eight y otros cientos de títulos más. En total, el maestro italiano ha obtenido siete premios Óscars.

4-Titanic de James Horner

Esta es por excelencia una de las bandas sonoras que han hecho historia.

El compositor y director de orquesta estadounidense James Horner se inmortalizó con la banda sonora de la película que arrasó en las taquillas de los cines en 1997, ganando 89 premios, de estos 11 galardones fueron Oscars, incluida mejor banda sonora y mejor canción original.

En general Horner fue nominado 11 veces a los premios óscar por piezas como Aliens, el regreso (1986), Campo de sueños (1989), Braveheart (1995), Apolo 13 (1995), Titanic (1997), A Beautiful Mind (2001), Casa de arena y niebla (2003) y Avatar (2009).

Autor: Katiusa Casanova