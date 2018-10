Alejandra Reader, una venezolana que triunfó en Chef’s Line de Australia

Alejandra Reader ganó dos premios en Chef's Line Australia, pudimos conversar con esta venezolana sobre este logro en las tierras oceánicas. "Cuando dicen que el mejor tamal es el de pollo, tu no te imaginarás la sorpresa y yo dije este plato se lo dedico yo a mi familia, a mi papá, porque ellos me enseñaron a hacer eso"

La venezolana Alejandra Reader se coronó como ganadora en el concurso gastronómico televisivo Chef’s Line en Australia. Unos tamales preparados al mejor son de la hallaca venezolana y acompañados con Guasacaca cautivaron a los jueces del certamen.

Alegre, vivaz y cautivante. Alejandra logró llevar su personalidad a la gastronomía donde sin duda alguna, le pone todo el sabor y pasión. El equipo de Noticias.com.ve pudo conversar con ella sobre su reciente triunfo en Chef’s Line un programa transmitido por SBS y food network Australia.

1. Ocho años a 17.000 Kilómetros de distancia

Pero la historia de Alejandra inició hace 8 años en Australia cuando llegó por compromisos del corazón. El hombre con el que se casaba era del continente oceánico. Tras vivir varios años en Londres, Alejandra criada en San Mateo, un pueblito en Aragua se muda a Brisbane, Australia a 17.000 kilómetros de su país natal, Venezuela.

“Yo crecí en Aragua, yo soy de pueblo pueblo, nací en La Victoria me crié en San Mateo.”

Me fui de Venezuela el 8 de enero de 2008.

“Siempre me quise ir de Venezuela a estudiar a conocer el mundo”

La distancia sería el ingrediente principal en la receta del éxito de Alejandra Reader

Añorar los sabores de Venezuela en tierras tan remotas sin comida latina le despertó la curiosidad culinaria a esta chef principiante quien decidió aprender a preparar sus propios platos típicos.

A punta de Skype y Youtube, Alejandra reconectó con las raíces de su tierra.

“Yo no sabía hacer nada, yo sabía hacer arepas pero yo no sabía hacer caraotas, yo no sabía hacer carne, nada, entonces eso fue un trabajo de hormiguita, llamando a mi abuela, a mi papá, a mi mamá, en eso tengo la oportunidad de ir a Venezuela y digo: ¡Es ahora o Nunca!”

En su búsqueda por comida venezolana enfrentó un choque de cultura al llegar a Brisbane, sin embargo, Alejandra encontró en ella la respuesta para volver a la gastronomía de su tierra.

Posteriormente su mamá viajó a Australia y la visita fue intensivo de gastronomía sumado a muchos tutoriales de Youtube.”Fue una locura pero mira ¡Lo logré!”, expresó Reader.

“Me sentía como que: ¡Ay, donde estoy, estoy tan lejos…!”

¡Aquí puedes ver el emocionante momento cuando la venezolana Alejandra Reader ganó en Chef’s Line de SBS y Food Network Australia!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@alyutrera) el 20 de Sep de 2018 a las 12:05 PDT

Por tres años, Alejandra Reader vendió arepas en Brisbane, ella fue la pionera de la comida venezolana en la ciudad australiana.

“Yo vendía arepa, fui la primera persona que llegó a vender arepas y que dio a conocer la comida venezolana. Acá en Brisbane yo duré como tres años en ese negocio. No era un negocio estable en un solo sitio. Yo vendría arepas en diferentes lugares de la ciudad, en mercaditos de esos de la calle.

Me fue muy bien, mi clientela era casi que 90% australiana.

Fue un trabajo muy fuerte porque tienes que como que culturizar al australiano y enseñarle qué es una arepa. Es todo un desafío porque ellos no saben…. Muchos de los clientes que iban era porque han viajado, nunca he ido a Venezuela pero fui a Colombia,o mi pareja. Ese era el enlace que los llevaba a saber qué era la arepa”

2.¿Cómo fue el proceso para llegar a Chef’s Line?

Hace muchísimos años, una amiga argentina me envió una aplicación para un programa… Ella me dijo “Aplica a este programa porque tu vas a ser la latina que nos va a representar”. Apliqué pero no pasó nada, a raíz de eso quedé como en una base de datos.

“Aplica hasta que te llamen”

“Yo aplicaba y aplicaba pero nada. Tiré la toalla, me cansé y dije: yo ya apliqué muchas veces nunca he quedado para nada y mi esposo me dice: Aplica tu nunca sabes cuándo las cosas son para ti. Tú nunca sabes si esta puede ser tu ultima oportunidad, aplica hasta que te llamen.

Bueno en efecto, apliqué, tenía que enviar un vídeo ya era tarde. La aplicación la cerraban al siguiente día… (Yo pensaba) Yo tengo que hacer esto, agarré mi celular, me maquillé, me arreglé puse una mesa con una caja, y grabé el vídeo, me hice una arepa, puse música. Con una arepa bailando.. Sí, la loca

Mandé ese vídeo como alas diez de la noche, lo edité y lo envié, al siguiente día a las 5 de la tarde me estaban llamando que les había fascinado mi aplicación.

De allí, Alejandra pasó a la segunda fase, un proceso largo de entrevistas, finalmente quedó en el concurso para representar a la comida de México.

“En la aplicación no estaba Venezuela, lo que era eran países más conocido como Francia, Italia, los países que acá conocen. Lo más latino era México”

La venezolana que venció con tacos y un toque de hallaca.

“Gané dos premios. Al taco le puse Guasacaca. Esa salsa me la enseña a hacer mi papá, yo hago la receta que me enseñó a hacer él, gané el mejor taco y el mejor tamal.

Yo hice como una hallaca de pollo como mi mamá me enseñó, la enrollé en hojas de plátano, le hice una guasacaca y una salsa picante.”

Para el jurado lo mejor fue el sabor y textura del tamal de Alejandra, cuando nombraron su plato como el ganador la emoción se apoderó de la venezolana.

“Incluso yo lloro en el programa porque yo jamás me imaginé que yo iba a ganar. Claro yo estaba con dos mexicanos y ellos hicieron tamal también. Y cuando dicen que el mejor tamal es el de pollo, tu no te imaginarás la sorpresa y yo dije este plato se lo dedico yo a mi familia a mi papá porque ellos me enseñaron a hacer eso”

“Yo dije este plato se lo dedico a mi familia, a mi papá, porque ellos me enseñaron a hacer eso.”

¿Alguna vez soñaste con cocinar en televisión?

“No, jamás nunca.

Era un sueño porque tu dices ¡Wow!, Hay que hacer carrera, poco a poco, hice lo de las arepas. La gente me conoce mucho como la chama de las arepas, pero eso ya no existe. (Ahora) Yo trabajo en un café, muy australiano”.

Ahora Alejandra sigue soñando pero con una dirección diferente, más allá de preparar platos desea dar a conocer sus recetas.

“Me estoy yendo más por ese lado, quiero abrir una página compartir mis recetas ahora mi sueño es tener un libro. Mi meta es representar no solamente a Venezuela sino también a los latinos. Compartir recetas a través de mi página de Instagram, a lo mejor saque una receta en una revista, llegar a la televisión de nuevo, ir conectando empezar por algo más pequeño”.

Alejandra ha logrado cocinar con el corazón, pero detrás de cada receta siempre hay una historia. Esta venezolana también nos contó cuáles son los platos criollos que la han convertido en quién es ahora.

3. Detrás de cada receta siempre hay una historia

¿Cuál es tu plato favorito de la infancia?

“¡Ay qué bella esa pregunta! Gracias, eso lo soñé siempre se lo dje a mi mamá y a mi abuela… “Arepa, caraota con huevo”. Mi abuelita siempre me cocinaba eso cuando estaba pequeña y cuando estoy de visita en Venezuela siempre me dice: aquí esta tu plato de arepa frita, caraota con huevo”.

¿Cuál plato te fascina?

“Los tequeños, la empanada, el pabellón, la cachapa ¡Todo!”

Alejandra es fiel amante del pabellón “siempre tato de darle un toque diferente para que quede bien representado” Yo no sabía hacer eso: las caraotas desde cero. Yo duro como dos días preparadolo.

4.Inspirar con Ingenio Venezolano.

Alejandra Reader dedicó un mensaje a su país, a sus paisanos en Venezuela y en el mundo.

“A los que están en Venezuela, no pierdan la fe. Yo no pierdo la fe de que nuestro país cambie de que seamos ese país maravilloso que teníamos hace muchisímos años. Sé que es duro no es fácil. .. Mi familia está allá, yo no tengo familia fuera de Venezuela, yo soy la única que está por fuera y uno lo sufre, uno lo siente.

Es duro. uno siente ese dolor también. No pierdan la fe, no hay mal que dure cien años. Sé que algún día Venezuela florecerá va renacer y vamos a salir de esta locura que lamentablemente nos toco vivir, vamos a seguir pa’ lante a seguir luchando que sí se puede”.

A los que están fuera de Venezuela, que no salgamos de Venezuela a hacer cosas que no debemos hacer que siempre nos reconozcan como ¡Wow! Ellos son venezolanos y le están pichando pichon a la vida estan trajando y quieren un mejor país tanto en donde estamos como en Venezuela“

Alejandra Reader estará el próximo 20 de octubre en el festival mexicano de Brisbane

¡Puro Ingenio Venezolano!

Autor: Katiusa Casanova

