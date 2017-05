8 frases que identifican a una mamá venezolana

La madre venezolana es una particularidad bastante propia de esta tierra y aunque cada madre es diferente ciertas frases han marcado

Cuentan la leyenda que hace no tantos años, las generaciones venezolanas fueron criadas bajo ciertas palabras que eran capaces de doblegar o redireccionar cualquier intento de insurrección ante mamá, no había escapatoria.

Cada segundo domingo de mayo, en Venezuela y algunos países del mundo se celebra el Día de la Madre. La madre venezolana es una particularidad bastante propia de esta tierra y aunque cada madre es diferente ciertas frases han marcado el imaginario del venezolano desde “tiempos ancestrales”.

Si eres venezolano, seguramente recordarás algún momento fatídico de tu vida invocando alguna de estas frases ¿Te atreves?

1)”Mientras viva bajo mi techo se hace lo que yo diga”

Este es el escenario, estás abriendo la puerta para salir de tu casa, tu mamá está ahí observándote con cara de ¿A dónde crees que vas?, tu deseo de cumplir tu cometido se impone pero fracasa ante esta arma mortal, que “TODA” mamá venezolana ha usado alguna vez en su vida.

Nivel de riesgo: Preventivo☔

2) “Cuento tres y llevo dos”

Una de las frases más populares de las madres, indica que estás a punto de experimentar su furia, pero no se trata de una amenaza inminente sino de un indicador de que su nivel de paciencia está llegando a su límite.

Nivel de riesgo: Preventivo☔

3)”Vuelva a contestarme y le volteo la jeta”

Aunque probablemente esto aplique solo para los Millenials nacidos a principios de los 90s o antes, estas sietes palabras funcionaban como un frío recordatorio de que no estabas tratando con cualquier rival.

Nivel de riesgo: Alerta Roja

4)”Me duele más a mí que a tí”

Si escuchaste esta frase probablemente sabes que ya no hay nada qué hacer, no hay forma de escapar, palabra qué decir o lágrima que derramar que pueda detener eso que seguramente te has buscado.

Nivel de riesgo: Desastre inevitable ☢

5)”En la casa arreglamos”

Cuatro palabras que aunque son una advertencia se acerca más a ese nivel de “desastre inevitable”. Sin embargo, el camino a la casa en muchos casos podía ser largo, y la molestia de mamá podía aplacarse hasta el punto de olvidar el inconveniente.

Nivel de riesgo: Alerta Roja

6)”Ud ya no está en edad de estar jugando, madure”

No es una advertencia, tampoco una señal de peligro, pero esta frase te desarma en segundos. No sólo es un llamado, sino que también es el detonante de una crisis existencial. Ya sea que te la digan cuando estás saliendo de la niñez, o de la adolescencia o cuando te conviertes en adulto, esta frase no tiene vuelta atrás.

Nivel de riesgo: Arma mortal ⚔

7)”¿Sí ve? Yo le dije pero usted no hace caso”

Son “esas palmaditas en el hombro” después de haber cometido una imprudencia que ella misma te advirtió. Si una mamá te dice eso, probablemente “esa plata se perdió” o seguramente ya estás llevando las consecuencias de tu error.

Nivel de riesgo: Desastre inevitable ☢

8) “Es que si yo lo encuentro, vas a ver”

Las madres tienen ese superpoder de encontrar hasta el Arca Perdida de Indiana Jones. No importa cuánto busques y revises, nunca alcanzarás ese nivel de encontrar las cosas como mamá.

Nivel de riesgo: Dependiendo del objeto en cuestión, podría ser o no una alerta

¡Si has escuchado estas frases, seguramente has tenido el privilegio de tener a una gran madre venezolana formándote! Porque cada palabra es acompañada de un apoyo incondicional aún cuando acabas de sacarle canas verdes.

Pero si las has dicho, eres un elemento vital en la construcción de un mejor país, especialmente queremos desearte un ¡Feliz Día de la Madre!

Autor: Katiusa Casanova