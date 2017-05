5 cosas que debes saber sobre el próximo álbum de Viniloversus

Days Of Exile será lanzado el próximo 26 de mayo, un álbum que promete hablar sobre la búsqueda de estos venezolanos por un nuevo espacio en tierras lejanas

El próximo 26 de mayo Viniloversus lanzará “Days Of Exile”.

Este álbum fue concebido desde los Estados Unidos pero promete estar cargado de nuevos sonidos, nostalgia en metáforas y del nuevo camino de estos venezolanos en el extranjero.

1.Un álbum totalmente en inglés

Sí, Broken Cities y Only Hungry for You serían una suerte de profecía de lo que traía la banda caraqueña entre manos; nada menos que un álbum en un idioma diferente al nativo, así que ¡Prepárate para escuchar a Viniloversus con un muy bien inglés en sus nuevas canciones!

Hasta ahora, dos temas fueron revelados de Days of Exile: Disintegrate me, en febrero de este año y So Many Stars, a pocos días del lanzamiento del nuevo disco. Ambas canciones muestran una evolución hacia un estilo más sintético y sonidos interesantes combinados con el rock alternativo.

PD: Cada canción podría tener un side B en español🎧

2. Days of Exile mostrará un universo creado por Viniloversus

Este nuevo álbum promete ser galáctico. Days of Exile es una especie viaje a través del Viniloversus que ahora hace vida en una patria diferente.

El primer tema lanzado “Disintegrate Me” muestra un romance alienígena mientras que So Many Stars hace esa referencia al mundo estelar. Además, claro está, ambos singles tratando conceptos profundos de la vida en otro país.

Según expresó Adrián Salas a El Universal, “Disintegrate Me” se asocia a la metáfora de dejar Venezuela:

“Esta canción habla mucho sobre nuestra situación desde que nos vinimos a Estados Unidos… De alguna manera estamos tratando de hallarnos en un nuevo espacio y encontrar amor en un lugar ajeno”.

3. Rock alternativo + Pop + Dance

Los sonidos de sintetizadores muestran un estilo evolucionado de la banda caraqueña. Además, ahora más inspirado en los sonidos dance que se conjugan junto al rock que ha caracterizado a Viniloversus.

4. Days of Exile es fruto de la migración de la banda a los Estado Unidos

Días de Exilio es la traducción del primer álbum anglosajón de Viniloversus. De hecho, la incursión de la banda en estos terrenos lingüísticos viene como parte de ese intercambio y búsqueda de un lugar en un público más amplio.

“Of all the places we could be. We are here and we are free”

5. El arte del nuevo álbum está en manos de Miguel Vásquez “Masa”

En 2012, la producción “Cambié de Nombre” se llevó un Premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Rock. Miguel Vásquez fue el responsable del arte de ese disco y ahora, también, acompaña a la banda caraqueña en su nuevo desafío.

Autor: Katiusa Casanova