7 cosas que debes saber sobre Piratas del Caribe 5

La quinta entrega de las aventuras del Capitán Jack Sparrow se estrena el próximo 26 de mayo con las actuaciones de Johnny Depp, Javier Bardem y Orlando Bloom

13 años después de la primera entrega de la cinta con Johnny Depp, los piratas del Caribe regresan de la mano de Disney con una historia que promete evocar los mejores años de esta franquicia.

1. Jack Sparrow se encuentra en serios problemas ¡Pero, vamos, eso no es nada nuevo!

Esta vez, la vida de Sparrow peligra nuevamente al ser perseguido por el pirata español Salazar ( Javier Bardem) quién arreglará cuentas con el peculiar bucanero.



2. Will Turner regresa a Piratas del Caribe

La última entrega de Piratas del Caribe traerá de vuelta al capitán Will Turner a quién vimos por última vez en Piratas del Caribe 3: El Fin del Mundo, hace diez años. No sé sabe mucho sobre el personaje interpretado por Orlando Bloom pero tendrá una participación en esta cinta.

3. Sparrow busca el Tridente de Poseidón

Únicamente este artefacto podrá ayudar al pirata a escapar de Salazar. El Tridente de Poseidón concede control total de los mares a quien lo posee.

4. Piratas del Caribe 5 cuenta con una nueva chica

Carina Smyth (Kaya Scodelario) será la clave para que Jack Sparrow consiga el Tridente de Poseidón. Esta astrónoma no hará alianza únicamente con el pirata sino que también encontrará en su camino a Henry Turner (Brenton Thwaites), un joven y decidido marinero de la Marina Real

5. La preproducción de esta película comenzó hace 6 años.

Luego de Mareas Misteriosas (2011) se inició la redacción de este nuevo guión, sin embargo, el proyecto se paralizó y requirió un cambio de guionista en 2013. Jeff Nathanson se encargó de este asunto con colaboraciones de Johnny Depp

6. El capitán Hector Barbossa también regresa

Geoffrey Roy Rush volverá para interpretar a uno de esos antagonistas/compañeros de la franquicia de Disney mientras el personaje tendrá que buscar a Sparrow para Salazar. Rush ha aparecido en todas las películas de Piratas del Caribe.

7. Piratas del Caribe: Hombres muertos no cuentan cuentos

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales se traduce en una título un tanto más interesante y oscuro acorde con los trailer recientemente develados. Sin embargo, La Venganza de Salazar no está apegada al nombre original en Inglés.

El estreno será en Mayo

La quinta entrega de las aventuras del Capitán Jack Sparrow se estrena el próximo 26 de mayo de 2017. Cuenta con la dirección de Joachim Rønning y Espen Sandberg bajo la producción de Jerry Bruckheimer.

